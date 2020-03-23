КХЛ представила в Twitter топ-10 лучших сэйвов в первом раунде плей-офф, автором лучшего из них стал вратарь магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин в матче против «Барыса».

«Металлург» уступил «Барысу» в четвертьфинальной серии конференций со счетом 1:4.

Также в тройку лучших вошли сэйвы вратаря «Витязя» Ильи Ежова? и московского «Динамо»Александра Ермоленко.

Чудеса Ежова и Кошечкина — в #KHLTop10 сэйвов первого раунда плей-офф. #КубокГагарина pic.twitter.com/FFZhmYZWUF

Ранее КХЛ приняла решение о приостановлении матчей плей-офф лиги до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 328 275 человек. Умерших — 14 366, выздоровевших — 95 656. В России на данный момент подтверждено 367 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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