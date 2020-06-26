«Сейчас я самый дисциплинированный хоккеист на планете». Анисин рассказал, что перестал нарушать режим

Форвард Михаил Анисин рассказал о том, что он стал более дисциплинированным.

— Из КХЛ никаких новостей?

— Я как рассуждал: из КХЛ многие мастера уехали, ввели потолок зарплат, очень большой дефицит кадров. Да я был готов на просмотр приехать, про деньги вообще молчу, никаких заоблачных требований нет. Однако, тишина.

— Понятно.

— Меня эта система удивляет. В КХЛ есть хоккеисты с ужасной статистикой, но подписывающие какие-то невероятные контракты. Я уверен, что принесу больше пользы за более скромные деньги. А уж свои голы точно забью.

— Рассуждают так: приедет Анисин будет пить и играть на гитаре.

— Да это уже неактуально давным-давно. И в прошлом году ожидали, что я начну пить. Кстати, а что не так с гитарой? В свободное время я могу играть на гитаре, на рояле, даже на барабанах. Это никого волновать не должно. Но у меня не было нарушений режима, я прекрасно понимаю, что если дам минимальный повод, то спустят всех собак, и потому я самый дисциплинированный игрок на планете.

— Да, помню историю с «Динамо», когда именно вас сделали жертвой.

— Именно. Все пили пиво, некоторые чересчур много, а пострадал я один. Знаете, если бы у меня не было совести, то надо было тогда фотографировать тренера, каких-то игроков и все выкладывать в сеть. Но не считаю, что это правильно. А вот в отношении меня такие методы применялись. (Алексей Шевченко)

Полное интервью с Анисиным можно прочитать здесь