"Северсталь" занимается боксом на сборах и угрожает "Нефтехимику"

"Северсталь" в своем официальном Twitter поделилась фотографиями с боксерских тренировок игроков команды.

– Эта предсезонка становится все интереснее, – подписал клуб выложенные фото.

В ответ на этот пост последовал ответ "Нефтехимика": "Ой, так это мы вовремя крепких парней в состав понабрали", который череповецкий клуб также не оставил без внимания, написав: "Готовьтесь теперь".

"Северсталь" проведет первый матч КХЛ-2019/20 2 сентября на выезде против "Автомобилиста", а "Нефтехимик" – также 2 сентября на выезде против минского "Динамо".