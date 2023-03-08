«Северсталь» заменила вратаря Самонова, который пропустил три шайбы за 5 минут от ЦСКА

Вратарь «Северстали» Александр Самонов был заменен на 14-й минуте второго периода четвертого матча с ЦСКА в первом раунде плей-офф КХЛ .

К моменту замены московская команда забила три гола за 5 минут — отличились Сергей Плотников (9-я минута), Владислав Каменев (10-я минута) и Павел Карнаухов (14-я минута).

Вместо Самонова ворота «Северстали» встал защищать Дмитрий Шугаев. На момент публикации новости счет в матче 4:0 в пользу ЦСКА.