«Северсталь» заключила новый контракт со Скореновым

«Северсталь» расторгла и заключила новый односторонний контракт с нападающим Александром Скореновым, сообщает пресс-служба КХЛ в своем Telegram-канале.

Новое соглашение 25-летнего белорусского форварда с череповецкой командой рассчитано до 31 мая 2027 года.

Скоренов был обменян в «Северсталь» из «Динамо» 1 мая 2023 года. В нынешнем сезоне FONBET КХЛ нападающий набрал 14 (9+5) очков в 25 матчах.