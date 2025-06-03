«Северсталь» заключила контракт с Бокуном

Бывший защитник «Торпедо» Даниил Бокун перешел в «Северсталь», сообщает пресс-служба череповецкого клуба.

Контракт с 28-летним игроком рассчитан до 2026 года.

В минувшем сезоне Бокун провел 44 матча за «Торпедо» в FONBET чемпионате КХЛ и набрал 7 (3+4) очков при показателе полезности «+7». В плей-офф на его счету одна игра при показателе полезности «0».

«Северсталь» заняла шестое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ-2024/25. В первом раунде Кубка Гагарина команда уступила «Спартаку» со счетом 1-4 в серии.