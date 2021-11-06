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«Северсталь» забросила четыре шайбы за первый период в ворота «Металлурга»

17:51
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«Северсталь» на своем льду принимает «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Череповчане забросили четыре безответных шайбы в ворота лидера турнирной таблицы за первый период.

Дубль оформил нападающий Владислав Кодола. По шайбе забросили Даниил Вовченко и Роберт Рооба.

Отметим, что к этой встрече «Северсталь» подошла с серией из восьми побед подряд.

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Иван Шитик все материалы автора
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