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«Северсталь» выменяла Петрищева у «Салавата Юлаева»

18:20
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Защитник «Салавата Юлаева» Руслан Петрищев стал игроком «Северстали», сообщает официальный сайт череповецкого клуба. Игрок был выменян на денежную компенсацию.

В минувшем сезоне Петрищев выступал в ВХЛ за «Торос». Защитник провел 46 матчей регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги, набрав 19 (5+14) очков. Также Петрищев провел один матч в плей-офф в составе «Салавата Юлаева».

Дополнительная информация:

https://severstalclub.ru/Press/severstalclub/43097/1/

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