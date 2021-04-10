«Северсталь» выменяла Петрищева у «Салавата Юлаева»

Защитник «Салавата Юлаева» Руслан Петрищев стал игроком «Северстали», сообщает официальный сайт череповецкого клуба. Игрок был выменян на денежную компенсацию.

В минувшем сезоне Петрищев выступал в ВХЛ за «Торос». Защитник провел 46 матчей регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги, набрав 19 (5+14) очков. Также Петрищев провел один матч в плей-офф в составе «Салавата Юлаева».