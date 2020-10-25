«Северсталь» выиграла в овертайме у минского «Динамо»

«Северсталь» вырвала победу у минского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ. Минчане спаслись от поражения в основное время на 60-й минуте.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Северсталь» (Череповец) — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Лалонд — 1 (Петунин, Вихарев), 49:39 — 0:1. Шарангович — 8 (Менелл, Спунер), 59:01 — 1:1. Провольнев — 2 (Думбадзе), 62:45 — 1:2.

Вратари: Колосов (57:39 — 59:01) — Шугаев.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 22 (5+9+7+1) — 26 (12+5+6+3).

Судьи: Кулев, Морозов.

25 октября. Минск. «Минск-Арена». 2790 зрителей.