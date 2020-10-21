«Северсталь» всухую победила «Сочи»
21:10
В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» принимала «Сочи». Хозяева одержали победу со счетом 2:0.
Дубль во втором периоде оформил нападающий Робертс Букартс.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Сочи» (Сочи) — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Голы: Букартс — 1 (Няттинен), 24:31 — 1:0. Букартс — 2 (буллит), 31:14 — 2:0.
Вратари: Подъяпольский — Лассинантти.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 36 (9+14+13) — 24 (3+13+8).
Судьи: Белов, Сидоренко.
21 октября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 1383 зрителя.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...