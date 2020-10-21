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«Северсталь» всухую победила «Сочи»

21:10
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В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» принимала «Сочи». Хозяева одержали победу со счетом 2:0.

Дубль во втором периоде оформил нападающий Робертс Букартс.

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«Северсталь» (Череповец) — «Сочи» (Сочи) — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Голы: Букартс — 1 (Няттинен), 24:31 — 1:0. Букартс — 2 (буллит), 31:14 — 2:0.

Вратари: Подъяпольский — Лассинантти.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 36 (9+14+13) — 24 (3+13+8).

Судьи: Белов, Сидоренко.

21 октября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 1383 зрителя.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/

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