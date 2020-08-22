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«Северсталь» всухую победила «Локомотив» в товарищеском матче

19:07
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«Северсталь» одержала победу над «Локомотивом» в товарищеском матче. Команда из Череповца взяла верх со счетом 2:0.

Хоккей

Товарищеские матчи. Клубы

«Локомотив» (Ярославль) — «Северсталь» (Череповец) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Капустин — 1, 4:05 — 0:1. Д. Гареев — 1 (п.в.), 59:55 — 0:2.

Вратари: Коновалов (58:02 — 59:55) — Подъяпольский (Рыбалкин, 20:00).

Броски: 27 (11+7+9) — 22 (9+11+2).

Судьи: Гофман, Оскирко.

22 августа. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

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