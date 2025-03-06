«Северсталь» — «Витязь»: видеообзор матча КХЛ

«Северсталь» дома обыграла «Витязь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:0.

«Северсталь» прервала серию из трех поражений. Череповецкий клуб набрал 75 очков и занимает 6-е место в таблице Западной конференции.

«Витязь» потерпел пятое поражение подряд. Подмосковный клуб с 51 очком — на 10-й строчке.