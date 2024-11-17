«Северсталь» — «Витязь»: видеообзор матча КХЛ

«Витязь» на выезде разгромил «Северсталь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 7:1.

«Витязь» набрал 27 очков и занимает 9-е место в таблице Западной конференции. «Северсталь» с 30 очками — на 7-й строчке.