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Сегодня, 15:30

«Северсталь» — «Витязь»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Северсталь» сыграет с «Витязем» в регулярном чемпионате КХЛ 19 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Дмитрий Шугаев (ХК «Северсталь»).
Фото ХК «Северсталь»

«Северсталь» сыграет с «Витязем» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 19 ноября, в воскресенье. Матч пройдет в «Ледовом дворце» в Череповце и начнется — в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Северсталь» — «Витязь» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «КХЛ ТВ» и официальном сайте КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Череповецкий клуб набрал 33 очка и занимает 7-е место в Западной конференции, команда Дмитрия Рябыкина заработала 26 очков и располагается на последнем месте на Западе.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Северсталь
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«Амур» — «Адмирал»: видеообзор матча КХЛ
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 33 21 12 46
2 Авангард 31 20 11 43
3 Лада 33 18 15 42
4 Ак Барс 32 19 13 40
5 Автомобилист 34 18 16 40
6 Сал. Юлаев 32 19 13 39
7 Трактор 32 18 14 39
8 Сибирь 32 14 18 33
9 Нефтехимик 31 13 18 31
10 Амур 32 12 20 30
11 Барыс 33 9 24 25
12 Адмирал 30 8 22 22
Западная конференция И В П О
1 Спартак 33 23 10 49
2 Динамо М 32 21 11 45
3 Локомотив 31 19 12 40
4 Торпедо 32 19 13 40
5 СКА 31 18 13 36
6 ЦСКА 31 17 14 36
7 Северсталь 31 14 17 33
8 Динамо Мн 30 14 16 32
9 Сочи 33 13 20 28
10 Куньлунь РС 36 11 25 27
11 Витязь 33 11 22 26
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Северсталь – Витязь
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