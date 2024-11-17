«Витязь» разгромил «Северсталь»
«Витязь» на выезде разгромил «Северсталь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 7:1.
У гостей по три очка набрали Дерек Барак (0+3) и Иван Чехович (2+1). У гостей шайбу забросил Данил Аймурзин.
«Витязь» набрал 27 очков и занимает 9-е место в таблице Западной конференции. «Северсталь» с 30 очками — на 7-й строчке.
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Витязь» (Московская область) — 1:7 (0:2, 1:3, 0:2)
Голы: Бусыгин — 1 (Барак, Бучельников), 1:03 — 0:1. Цицюра — 2 (Готье, Бусыгин), 2:57 — 0:2. Чехович — 7 (Воробьев, Стюарт), 23:54 — 0:3. Бучельников — 8 (Барак, Чехович), 24:03 — 0:4. Чехович — 8 (Барак, Бучельников), 29:25 — 0:5. Аймурзин — 13 (мен., Подшивалов, Т. Давыдов), 36:44 — 1:5. Готье — 8 (Воробьев), 43:33 — 1:6. Яровой — 3, 56:44 — 1:7.
Вратари: Самойлов (Шостак, 24:03) — Дорожко.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 33 (13+13+7) — 18 (5+7+6).
Судьи: Морозов, Раминг.
17 ноября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 5502 зрителя.
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