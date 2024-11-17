«Северсталь» примет «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ в воскресенье, 17 ноября. Игра пройдет в Череповце в спортивно-концертном комплексе «Ледовый дворец» и начнется в 17.00 по московскому времени.

Трансляцию матча «Северсталь» — «Витязь» в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также встречу в Череповце можно смотреть на канале «КХЛ» и сайте лиги.

Ключевые события игры «Северсталь» — «Витязь» изучайте в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате-2024/25 «Северсталь» сыграла 25 матчей и набрала 30 очков, у череповчан серия из трех игр без побед. У подмосковной команды — 27 матчей и 25 очков, в предыдущей встрече «богатыри» проиграли минскому «Динамо» (4:6, на выезде).

Матч «Северсталь» — «Витязь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс