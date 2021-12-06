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«Северсталь» победила «Витязь», Пилипенко забил два гола

21:06
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«Северсталь» победила «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1. В ворота гостей два гола забил нападающий Кирилл Пилипенко.

«Северсталь» набрала 50 очков и поднялась на четвертое место в Западной конференции. «Витязь» с 28 очками замыкает турнирную таблицу Запада.

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«Северсталь» (Череповец) — «Витязь» (Подольск) — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Голы: Рассказов — 3, 21:24 — 0:1. Пилипенко — 4 (Вовченко, Пресс), 35:20 — 1:1. Казаков — 1 (Рыков), 44:27 — 2:1. Пилипенко — 5 (п.в., Вовченко), 59:05 — 3:1.

Вратари: Королев — Сапрыкин (58:15 — 59:05).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 32 (9+13+10) — 16 (5+7+4).

Судьи: Гофман, Наумов.

6 декабря. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 1317 зрителей.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

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Иван Шитик все материалы автора
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