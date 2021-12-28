«Витязь» в овертайме победил «Северсталь»
«Витязь» победил «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Подмосковная команда одолела соперника в овертайме — 3:2.
«Витязь» набрал 37 очков, но остается на 11-м месте в Западной конференции. «Северсталь» занимает пятую строчку (55 очков).
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Витязь» (Подольск) — 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Старков — 3 (бол., Малыхин, Мусин), 10:13 — 0:1. Старков — 4 (Попов, Бородкин), 19:52 — 0:2. Пилипенко — 10, 25:17 — 1:2. Няттинен — 8 (Думбадзе, Хохлов), 52:34 — 2:2. Аалтонен — 9 (Кемиляйнен), 63:42 — 2:3.
Вратари: Подъяпольский (Шугаев, 20:00) — Ежов.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 28 (4+8+12+4) — 25 (11+10+3+1).
Судьи: Оскирко, Сидоренко.
28 декабря. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю