«Северсталь» вырвала победу в матче с «Витязем»

«Северсталь» победила «Витязь» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Егор Морозов и Владислав Провольнев. У гостей забил Александр Дергачев.

«Северсталь» с 32 очками занимает седьмое место в Западной конференции. У «Витязя» 27 очков и девятое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Витязь» (Подольск) — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Дергачев — 8 (мен., Даугавиньш), 20:26 — 0:1. Морозов — 2 (Провольнев), 37:57 — 1:1. Провольнев — 5 (бол., Вовченко, Петунин), 57:43 — 2:1.

Вратари: Подъяпольский — Ежов (59:06).

Штраф: 12 — 14.

Броски: 34 (12+15+7) — 18 (10+4+4).

Судьи: Наумов, Оленин.

24 ноября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 1103 зрителя.