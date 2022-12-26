«Витязь» в гостях победил «Северсталь»
«Витязь» в гостях победил «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:1.
В составе победителей голами отметились нападающие Иван Зинченко, Владислав Кара, Степан Старков и Скотт Уилсон. Две последние шайбы были заброшены в пустые ворота в конце третьего периода.
Единственная шайба «Северстали» на счету защитника Робина Пресса.
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«Северсталь» (Череповец) — «Витязь» (Подольск) — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Голы: Пресс — 9 (бол., Иванцов), 4:22 — 1:0. Зинченко — 5 (Аркалов, Ежов), 11:13 — 1:1. Кара — 12, 25:36 — 1:2. Старков — 11 (мен., п.в., Рассказов), 56:59 — 1:3. Уилсон — 12 (п.в., Яровой), 59:37 — 1:4.
Вратари: Самонов (42:37 — 43:17, 56:30 — 56:59, 57:16 — 58:12, 58:23 — 59:37) — Дорожко.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 30 (8+13+9) — 22 (9+9+4).
Судьи: Оскирко, Сидоренко.
26 декабря. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».
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