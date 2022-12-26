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Сегодня, 21:12

«Витязь» в гостях победил «Северсталь»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Витязь» в гостях победил «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:1.

В составе победителей голами отметились нападающие Иван Зинченко, Владислав Кара, Степан Старков и Скотт Уилсон. Две последние шайбы были заброшены в пустые ворота в конце третьего периода.

Единственная шайба «Северстали» на счету защитника Робина Пресса.

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«Северсталь» (Череповец) — «Витязь» (Подольск) — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Голы: Пресс — 9 (бол., Иванцов), 4:22 — 1:0. Зинченко — 5 (Аркалов, Ежов), 11:13 — 1:1. Кара — 12, 25:36 — 1:2. Старков — 11 (мен., п.в., Рассказов), 56:59 — 1:3. Уилсон — 12 (п.в., Яровой), 59:37 — 1:4.

Вратари: Самонов (42:37 — 43:17, 56:30 — 56:59, 57:16 — 58:12, 58:23 — 59:37) — Дорожко.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 30 (8+13+9) — 22 (9+9+4).

Судьи: Оскирко, Сидоренко.

26 декабря. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

ХК Витязь
ХК Северсталь
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8 Динамо Мн 43 17 26 42
9 Северсталь 43 16 27 42
10 Куньлунь 44 16 28 36
11 Сочи 42 5 37 18
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2 Металлург 43 26 17 58
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3.01
26.12 16:30
Авангард – Барыс
 5 : 2
26.12 17:00
Металлург – Трактор
 4 : 5 Б
26.12 17:00
Сал. Юлаев – Автомобилист
 3 : 2 ОТ
26.12 19:00
Куньлунь – Торпедо
 3 : 7
26.12 19:00
Северсталь – Витязь
 1 : 4
26.12 19:10
Динамо Мн – Нефтехимик
 - : -
26.12 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
26.12 19:30
ЦСКА – Динамо М
 - : -
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