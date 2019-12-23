«Северсталь» уступила «Трактору» и потерпела пятое поражение подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» на выезде победил «Северсталь» со счетом 4:2. Команда из Череповца проиграла пятый матч подряд.

Тем временем, «Трактор» выиграл вторую встречу к ряду. Команда набрала 33 очка, но продолжает занимать последнее место в Восточной конференции.

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«Северсталь» (Череповец) — «Трактор» (Челябинск) — 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Голы: Карлин — 3 (бол., Авцин, Терещенко), 14:47 — 0:1. Фатеев — 3 (Исаев, Комаров), 25:39 — 0:2. Капустин — 4 (Хохлов, Трубачев), 36:55 — 1:2. Капустин — 5 (бол., Гераськин, Кудако), 45:13 — 2:2. Терещенко — 1 (Карпухин, Кейлоф), 48:26 — 2:3. Комаров — 1 (п.в., Федотов), 59:50 — 2:4.

Вратари: Подъяпольский (36:51 — 36:55, 58:50 — 59:50) — Федотов.

Штраф: 4 — 20.

Броски: 37 (15+10+12) — 31 (17+10+4).

Судьи: Кулев, Лаврентьев.

23 декабря. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».