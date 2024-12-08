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Сегодня, 22:24

«Северсталь» — «Трактор»: видеообзор матча

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Северсталь» дома обыграла «Трактор» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.

«Северсталь» набрала 40 очков в 34 играх и располагается на шестой позиции в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» продолжает лидировать на «Востоке». На счету команды 48 очков после 35 матчей.

Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК Трактор
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 36 28 8 58
2 Спартак 35 23 12 50
3 Динамо М 35 22 13 47
4 ЦСКА 33 19 14 45
5 СКА 34 20 14 44
6 Северсталь 34 20 14 40
7 Динамо Мн 34 17 17 38
8 Торпедо 34 16 18 38
9 Витязь 35 14 21 32
10 Куньлунь РС 36 13 23 30
11 Сочи 33 11 22 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 35 22 13 48
2 Сал. Юлаев 33 23 10 48
3 Ак Барс 32 21 11 44
4 Автомобилист 33 19 14 42
5 Металлург Мг 36 19 17 40
6 Адмирал 36 17 19 39
7 Нефтехимик 35 13 22 35
8 Авангард 33 15 18 32
9 Лада 33 13 20 31
10 Сибирь 32 13 19 29
11 Барыс 36 9 27 21
12 Амур 35 7 28 18
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8.12 10:30
Амур – Адмирал
 4 : 6
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Витязь – Спартак
 2 : 4
8.12 14:30
Сал. Юлаев – Ак Барс
 3 : 2 ОТ
8.12 17:00
СКА – Барыс
 1 : 0
8.12 17:00
Торпедо – Лада
 3 : 2
8.12 17:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
8.12 17:00
Куньлунь РС – Сибирь
 5 : 7
8.12 17:00
Северсталь – Трактор
 2 : 1
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