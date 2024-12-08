«Северсталь» — «Трактор»: видеообзор матча

«Северсталь» дома обыграла «Трактор» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.

«Северсталь» набрала 40 очков в 34 играх и располагается на шестой позиции в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» продолжает лидировать на «Востоке». На счету команды 48 очков после 35 матчей.