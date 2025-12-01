«Северсталь» дома одержала победу над «Трактором»

«Северсталь» дома обыграла «Трактор» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2.

В составе хозяев дважды забил Николай Чебыкин. Одну шайбу забросил Тимофей Давыдов. У гостей отличились Виталий Кравцов и Михаил Григоренко.

«Северсталь» с 46 очками занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 35 баллами располагается на шестой строчке «Востока».

Следующий матч команда из Череповца проведет 3 декабря против московского «Динамо», а челябинский клуб в этот же день сыграет с «Ак Барсом».