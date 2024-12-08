«Трактор» на выезде уступил «Северстали»
«Северсталь» обыграла «Трактор» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.
У череповецкой команды по голу забили Алексей Кручинин и Данил Аймурзин. Единственный гол челябинцев на счету Григория Дронова.
«Северсталь» набрала 40 очков в 34 играх и располагается на шестой позиции в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» продолжает лидировать на «Востоке». На счету команды 48 очков после 35 матчей.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Трактор» (Челябинск) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы: Кручинин — 4 (Скоренов, Иванцов), 6:32 — 1:0. Аймурзин — 15 (Дыбленко, Пилипенко), 35:32 — 2:0. Дронов — 5 (Попов, Сикьюра), 38:28 — 2:1.
Вратари: Самойлов — Фукале (57:48).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 32 (10+15+7) — 30 (11+13+6).
Судьи: Белов, Оскирко.
8 декабря. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 5536 зрителей.
|Западная конференция
|И
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|О
|1
|Локомотив
|36
|28
|8
|58
|2
|Спартак
|35
|23
|12
|50
|3
|Динамо М
|35
|22
|13
|47
|4
|ЦСКА
|33
|19
|14
|45
|5
|СКА
|34
|20
|14
|44
|6
|Северсталь
|34
|20
|14
|40
|7
|Динамо Мн
|34
|17
|17
|38
|8
|Торпедо
|34
|16
|18
|38
|9
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|35
|14
|21
|32
|10
|Куньлунь РС
|36
|13
|23
|30
|11
|Сочи
|33
|11
|22
|25
|Восточная конференция
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|В
|П
|О
|1
|Трактор
|35
|22
|13
|48
|2
|Сал. Юлаев
|33
|23
|10
|48
|3
|Ак Барс
|32
|21
|11
|44
|4
|Автомобилист
|33
|19
|14
|42
|5
|Металлург Мг
|36
|19
|17
|40
|6
|Адмирал
|36
|17
|19
|39
|7
|Нефтехимик
|35
|13
|22
|35
|8
|Авангард
|33
|15
|18
|32
|9
|Лада
|33
|13
|20
|31
|10
|Сибирь
|32
|13
|19
|29
|11
|Барыс
|36
|9
|27
|21
|12
|Амур
|35
|7
|28
|18
|8.12
|10:30
|
Амур – Адмирал
|4 : 6
|8.12
|13:00
|
Торпедо – Лада
|3 : 2
|8.12
|14:00
|
Витязь – Спартак
|2 : 4
|8.12
|14:30
|
Сал. Юлаев – Ак Барс
|3 : 2 ОТ
|8.12
|17:00
|
СКА – Барыс
|1 : 0
|8.12
|17:00
|
Северсталь – Трактор
|2 : 1
|8.12
|17:00
|
Куньлунь РС – Сибирь
|5 : 7
|8.12
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|1 : 2