«Трактор» обыграл «Северсталь», Ткачев и Шабанов набрали по 3 очка

«Трактор» на выезде обыграл «Северсталь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:3.

Дубль у гостей оформил Альберт Яруллин. По 3 (1+2) очка набрали Владимир Ткачев и Максим Шабанов. У «Северстали» голы забивали Тимофей Давыдов, Александр Скоренов и Данил Аймурзин.

«Трактор» набрал 53 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Северстали» — 45 очков и 7-я строчка таблицы «Запада».