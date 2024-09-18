«Северсталь» — «Торпедо»: видеообзор матча КХЛ

«Северсталь» дома обыграла «Торпедо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:4.

Видеообзор встречи опубликован на Youtube-канале лиги.

«Северсталь» набрала 10 очков и занимает второе место в таблице Западной конференции. У «Торпедо» — 5 очков и 8-я строчка «Запада».