«Северсталь» — «Торпедо»: видеообзор матча КХЛ
«Северсталь» обыграла «Торпедо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 7:6.
Встреча проходила в Череповце.
У хозяев дубли оформили Руслан Абросимов и Алам Лишка, также по шайбе забросили Давид Думбадзе, Александр Скоренов и Николай Чебыкин. У гостей 2 гола на счету Василия Атанасова, по одному голу у Антона Сизова, Максима Летунова, Владислава Фирстова и Богдана Конюшкова.
«Северсталь» с 61 очком занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, «Торпедо» с 52 очками — на шестой строчке «Запада».
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|3
|Барыс
|20
|11
|9
|23
|4
|Ак Барс
|21
|10
|11
|22
|5
|Амур
|19
|10
|9
|21
|6
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|10
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|21
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|Автомобилист
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
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|15
|5
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|12
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|26
|5
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|19
|11
|8
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|20
|11
|9
|24
|7
|Динамо М
|23
|8
|15
|21
|8
|Динамо Мн
|20
|7
|13
|20
|9
|СКА
|19
|9
|10
|19
|10
|Сочи
|19
|6
|13
|12
|11
|Лада
|20
|2
|18
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2.11
|28.10
|19:00
|Ак Барс – Авангард
|0 : 4
|28.10
|19:10
|Динамо Мн – Барыс
|0 : 1
|28.10
|19:30
|Динамо М – Амур
|2 : 1
|28.10
|19:30
|ЦСКА – Трактор
|5 : 1
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