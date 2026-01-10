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«Северсталь» — «Торпедо»: видеообзор матча КХЛ

Сергей Ярошенко

«Северсталь» обыграла «Торпедо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 7:6.

Встреча проходила в Череповце.

У хозяев дубли оформили Руслан Абросимов и Алам Лишка, также по шайбе забросили Давид Думбадзе, Александр Скоренов и Николай Чебыкин. У гостей 2 гола на счету Василия Атанасова, по одному голу у Антона Сизова, Максима Летунова, Владислава Фирстова и Богдана Конюшкова.

«Северсталь» с 61 очком занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, «Торпедо» с 52 очками — на шестой строчке «Запада».

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