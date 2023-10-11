«Северсталь» и «Торпедо» в среду, 11 октября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Встреча пройдет на ледовой арене в Череповце. Начало — 19:00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно на КХЛ ТВ, также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Северсталь» — «Торпедо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Северсталь» набрала 16 очков и занимает 8-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Торпедо» 23 балла, команда находится на 2-м месте Западной конференции.

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