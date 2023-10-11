«Северсталь» — «Торпедо»: прямая трансляция матча КХЛ
Матч КХЛ «Северсталь» — «Торпедо» начнется в 19:00 мск
«Северсталь» и «Торпедо» в среду, 11 октября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Встреча пройдет на ледовой арене в Череповце. Начало — 19:00 по московскому времени.
Следить за матчем в прямом эфире можно на КХЛ ТВ, также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Северсталь» — «Торпедо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
«Северсталь» набрала 16 очков и занимает 8-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Торпедо» 23 балла, команда находится на 2-м месте Западной конференции.
Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.
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16.10
|11.10
|15:30
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Сибирь – Трактор
|4 : 5 Б
|11.10
|16:30
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Авангард – Металлург Мг
|- : -
|11.10
|16:30
|
Барыс – Динамо М
|- : -
|11.10
|19:00
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Северсталь – Торпедо
|- : -
|11.10
|19:00
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Нефтехимик – Витязь
|- : -
|11.10
|19:30
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СКА – Локомотив
|- : -
|11.10
|19:30
|
Куньлунь РС – Динамо Мн
|- : -
|11.10
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
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