«Северсталь» всухую победила «Торпедо»
19:06
«Северсталь» победила «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда из Череповца выиграла со счетом 3:0.
Хоккей
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Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Голы: Провольнев — 7 (Капустин, Моисеев), 3:59 — 1:0. Вовченко — 10 (Кодола, Адамчук), 46:22 — 2:0. Провольнев — 8 (бол., А. Гареев), 47:21 — 3:0.
Вратари: Подъяпольский — Серебряков.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 30 (8+15+7) — 23 (14+7+2).
Судьи: Гофман, Фатеев.
13 декабря. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».
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