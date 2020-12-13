КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Северсталь» всухую победила «Торпедо»

19:06
Теги:

«Северсталь» победила «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда из Череповца выиграла со счетом 3:0.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Провольнев — 7 (Капустин, Моисеев), 3:59 — 1:0. Вовченко — 10 (Кодола, Адамчук), 46:22 — 2:0. Провольнев — 8 (бол., А. Гареев), 47:21 — 3:0.

Вратари: Подъяпольский — Серебряков.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 30 (8+15+7) — 23 (14+7+2).

Судьи: Гофман, Фатеев.

13 декабря. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир