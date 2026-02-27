«Северсталь» — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Северсталь» и «Торпедо» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в пятницу, 27 февраля. Игра в Череповце в спортивном комплексе «Ледовый дворец» начнется в 19.00 по московскому времени.
Ключевые события и результат игры «Северсталь» — «Торпедо» отслеживайте в нашем матч-центре.
Матч в прямом эфире покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ», и официальный сайт лиги. Также трансляция пройдет на канале «НН 24» для жителей Нижнего Новгорода.
В сезоне КХЛ-2025/26 «Северсталь» провела 61 игру, набрала 80 очков и занимала третье место на «Западе». «Торпедо» с 74 очками после 60 игр шел пятым в конференции.
24 февраля череповчане обыграли в овертайме «Металлург» (4:3 ОТ), а нижегородцы днем ранее уступили минскому «Динамо» (3:4).
Матч «Северсталь» — «Торпедо» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|4
|3
|1
|7
|2
|Металлург Мг
|4
|3
|1
|7
|3
|Нефтехимик
|3
|2
|1
|5
|4
|Автомобилист
|4
|2
|2
|5
|5
|Барыс
|3
|2
|1
|4
|6
|Салават Юлаев
|3
|2
|1
|4
|7
|Авангард
|3
|2
|1
|4
|8
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|9
|Амур
|4
|1
|3
|3
|10
|Сибирь
|4
|1
|3
|3
|11
|Трактор
|3
|1
|2
|2
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|5
|4
|1
|8
|2
|Спартак
|4
|3
|1
|6
|3
|Локомотив
|3
|3
|0
|6
|4
|Торпедо НН
|4
|3
|1
|6
|5
|Шанхай Дрэгонс
|3
|2
|1
|4
|6
|Динамо М
|4
|2
|2
|4
|7
|Северсталь
|4
|1
|3
|3
|8
|Динамо Мн
|3
|0
|3
|3
|9
|ЦСКА
|3
|1
|2
|2
|10
|Лада
|4
|0
|4
|2
|11
|Сочи
|3
|0
|3
|0
|13.09
|13:30
|Сибирь – Автомобилист
|2 : 5
|13.09
|14:00
|Авангард – Металлург Мг
|3 : 2 ОТ
|13.09
|17:00
|Нефтехимик – Адмирал
|- : -
|13.09
|17:00
|ЦСКА – Локомотив
|- : -