«Северсталь» — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Северсталь» и «Торпедо» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в пятницу, 27 февраля. Игра в Череповце в спортивном комплексе «Ледовый дворец» начнется в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Северсталь» — «Торпедо» отслеживайте в нашем матч-центре.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

27 февраля, 19:30. Ледовый дворец (Череповец) Северсталь Торпедо

Матч в прямом эфире покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ», и официальный сайт лиги. Также трансляция пройдет на канале «НН 24» для жителей Нижнего Новгорода.

В сезоне КХЛ-2025/26 «Северсталь» провела 61 игру, набрала 80 очков и занимала третье место на «Западе». «Торпедо» с 74 очками после 60 игр шел пятым в конференции.

24 февраля череповчане обыграли в овертайме «Металлург» (4:3 ОТ), а нижегородцы днем ранее уступили минскому «Динамо» (3:4).

Матч «Северсталь» — «Торпедо» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс