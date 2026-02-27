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«Северсталь» — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Северсталь» и «Торпедо» сыграют чемпионате КХЛ 27 февраля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Северсталь», Telegram

«Северсталь» и «Торпедо» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в пятницу, 27 февраля. Игра в Череповце в спортивном комплексе «Ледовый дворец» начнется в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Северсталь» — «Торпедо» отслеживайте в нашем матч-центре.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
27 февраля, 19:30. Ледовый дворец (Череповец)
Северсталь
Торпедо

Матч в прямом эфире покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ», и официальный сайт лиги. Также трансляция пройдет на канале «НН 24» для жителей Нижнего Новгорода.

В сезоне КХЛ-2025/26 «Северсталь» провела 61 игру, набрала 80 очков и занимала третье место на «Западе». «Торпедо» с 74 очками после 60 игр шел пятым в конференции.

24 февраля череповчане обыграли в овертайме «Металлург» (4:3 ОТ), а нижегородцы днем ранее уступили минскому «Динамо» (3:4).

Матч «Северсталь» — «Торпедо» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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КХЛ
ХК Северсталь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 4 3 1 7
2 Металлург Мг 4 3 1 7
3 Нефтехимик 3 2 1 5
4 Автомобилист 4 2 2 5
5 Барыс 3 2 1 4
6 Салават Юлаев 3 2 1 4
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10 Сибирь 4 1 3 3
11 Трактор 3 1 2 2
Западная конференция И В П О
1 СКА 5 4 1 8
2 Спартак 4 3 1 6
3 Локомотив 3 3 0 6
4 Торпедо НН 4 3 1 6
5 Шанхай Дрэгонс 3 2 1 4
6 Динамо М 4 2 2 4
7 Северсталь 4 1 3 3
8 Динамо Мн 3 0 3 3
9 ЦСКА 3 1 2 2
10 Лада 4 0 4 2
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13.09 13:30 Сибирь – Автомобилист 2 : 5
13.09 14:00 Авангард – Металлург Мг 3 : 2 ОТ
13.09 17:00 Нефтехимик – Адмирал - : -
13.09 17:00 ЦСКА – Локомотив - : -
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