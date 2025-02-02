«Северсталь» — «Спартак»: видеообзор матча

«Спартак» на выезде уступил «Северстали» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 6:8.

«Спартак» (65 очков) после 50 матчей занимает пятое место в Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (67) идет второй на «Западе» после 52 игр.