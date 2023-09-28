«Северсталь» и «Спартак» проведут матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 2023 / 2024. Игра пройдет в Череповце в «Ледовом дворце», начало — в 19.00 по московскому времени.

Матч «Северсталь» — «Спартак» будет показан в прямом эфире телеканала КХЛ ТВ и на сайте КХЛ. Трансляция начнется в 18.50 по московскому времени. Также матч будут транслировать онлайн на платформах «ОККО Спорт» и «Кинопоиск».

Ключевые события игры «Северсталь» — «Спартак» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Северсталь» в предыдущем матче обыграла ЦСКА в Москве со счетом 1:2.

«Спартак» проиграл «Сочи» в Москве — со счетом 2:3.