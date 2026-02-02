«Спартак» на выезде обыграл «Северсталь», Биро набрал 3 очка
«Спартак» в гостях победил «Северсталь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:1.
3 (1+2) очка набрал форвард красно-белых Брэндон Биро. По одной шайбе забросили Никита Коростелев, Джозеф Кин, Данил Пивчулин и Герман Рубцов. Лукас Локхарт сделал две результативные передачи.
Единственную шайбу хозяев забросил Николай Буренов.
«Спартак» (62 очка) одержал третью победу подряд и после 51 матча занимает шестое место в Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (70 очков) остается второй на «Западе» после 53 игр.
В следующем матче «Спартак» 4 февраля в Ярославле сыграет с «Локомотивом». «Северсталь» 5 февраля в Череповце примет СКА.
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