«Спартак» на выезде обыграл «Северсталь», Биро набрал 3 очка

«Спартак» в гостях победил «Северсталь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:1.

3 (1+2) очка набрал форвард красно-белых Брэндон Биро. По одной шайбе забросили Никита Коростелев, Джозеф Кин, Данил Пивчулин и Герман Рубцов. Лукас Локхарт сделал две результативные передачи.

Единственную шайбу хозяев забросил Николай Буренов.

«Спартак» (62 очка) одержал третью победу подряд и после 51 матча занимает шестое место в Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (70 очков) остается второй на «Западе» после 53 игр.

В следующем матче «Спартак» 4 февраля в Ярославле сыграет с «Локомотивом». «Северсталь» 5 февраля в Череповце примет СКА.