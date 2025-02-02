«Спартак» проиграл «Северстали» в матче с 14 голами
«Спартак» на выезде уступил «Северстали» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 6:8.
По ходу встречи москвичи отыгрались со счета 0:3 и четырежды сравнивали счет, но в итоге уступили.
4 очка у череповчан набрал Николай Чебыкин (1+3). По дублю оформили Михаил Котляревский, Кирилл Пилипенко и Давид Думбадзе. Еще одна шайба в активе Артема Щучинова.
У красно-белых дублями отметились Иван Морозов и Адам Ружичка. По голу забили Николай Голдобин и Михаил Мальцев.
«Спартак» (65 очков) после 50 матчей занимает пятое место в Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (67) идет второй на «Западе» после 52 игр.
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Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Спартак» (Москва) — 8:6 (3:1, 2:4, 3:1)
Голы: Щучинов — 2 (Калдис, Аймурзин), 2:52 — 1:0. Чебыкин — 6 (Подшивалов, Калдис), 4:44 — 2:0. Котляревский — 12 (мен., Квочко), 9:45 — 3:0. Морозов — 15 (Голдобин, Порядин), 19:35 — 3:1. Морозов — 16 (Голдобин), 24:52 — 3:2. Ружичка — 21 (Мальцев), 27:40 — 3:3. Пилипенко — 25 (бол., Аймурзин, Чебыкин), 31:43 — 4:3. Голдобин — 12 (Морозов), 32:49 — 4:4. Котляревский — 13 (Чебыкин), 36:17 — 5:4. Ружичка — 22 (бол., Пашин), 39:36 — 5:5. Думбадзе — 12 (Чебыкин, Подшивалов), 42:23 — 6:5. Мальцев — 11, 51:13 — 6:6. Пилипенко — 26 (Калдис, Думбадзе), 57:35 — 7:6. Думбадзе — 13, 59:59 — 8:6.
Вратари: Шостак — Николаев (Загидулин, 9:45, 59:39 — 59:59).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 35 (15+7+13) — 36 (11+16+9).
2 февраля. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 5536 зрителей.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|52
|39
|13
|80
|2
|Северсталь
|52
|33
|19
|67
|3
|Динамо М
|51
|31
|20
|66
|4
|ЦСКА
|50
|29
|21
|66
|5
|Спартак
|50
|29
|21
|65
|6
|СКА
|51
|30
|21
|65
|7
|Динамо Мн
|48
|26
|22
|58
|8
|Торпедо
|51
|23
|28
|54
|9
|Куньлунь РС
|51
|22
|29
|48
|10
|Витязь
|50
|19
|31
|43
|11
|Сочи
|51
|15
|36
|36
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|54
|34
|20
|74
|2
|Автомобилист
|50
|31
|19
|68
|3
|Ак Барс
|50
|33
|17
|68
|4
|Сал. Юлаев
|50
|32
|18
|67
|5
|Металлург Мг
|51
|31
|20
|66
|6
|Авангард
|50
|26
|24
|55
|7
|Сибирь
|50
|22
|28
|52
|8
|Адмирал
|51
|21
|30
|52
|9
|Нефтехимик
|51
|15
|36
|43
|10
|Лада
|49
|18
|31
|42
|11
|Амур
|51
|13
|38
|31
|12
|Барыс
|52
|11
|41
|28
|2.02
|10:00
|
Адмирал – Сибирь
|3 : 4 ОТ
|2.02
|10:30
|
Амур – Барыс
|5 : 0
|2.02
|14:00
|
Трактор – Сочи
|3 : 2 ОТ
|2.02
|16:00
|
Лада – Автомобилист
|2 : 4
|2.02
|17:00
|
Северсталь – Спартак
|8 : 6
|2.02
|17:00
|
Куньлунь РС – Ак Барс
|3 : 6
|2.02
|17:10
|
Динамо Мн – Авангард
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