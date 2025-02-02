«Спартак» проиграл «Северстали» в матче с 14 голами

«Спартак» на выезде уступил «Северстали» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 6:8.

По ходу встречи москвичи отыгрались со счета 0:3 и четырежды сравнивали счет, но в итоге уступили.

4 очка у череповчан набрал Николай Чебыкин (1+3). По дублю оформили Михаил Котляревский, Кирилл Пилипенко и Давид Думбадзе. Еще одна шайба в активе Артема Щучинова.

У красно-белых дублями отметились Иван Морозов и Адам Ружичка. По голу забили Николай Голдобин и Михаил Мальцев.

«Спартак» (65 очков) после 50 матчей занимает пятое место в Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (67) идет второй на «Западе» после 52 игр.

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«Северсталь» (Череповец) — «Спартак» (Москва) — 8:6 (3:1, 2:4, 3:1)

Голы: Щучинов — 2 (Калдис, Аймурзин), 2:52 — 1:0. Чебыкин — 6 (Подшивалов, Калдис), 4:44 — 2:0. Котляревский — 12 (мен., Квочко), 9:45 — 3:0. Морозов — 15 (Голдобин, Порядин), 19:35 — 3:1. Морозов — 16 (Голдобин), 24:52 — 3:2. Ружичка — 21 (Мальцев), 27:40 — 3:3. Пилипенко — 25 (бол., Аймурзин, Чебыкин), 31:43 — 4:3. Голдобин — 12 (Морозов), 32:49 — 4:4. Котляревский — 13 (Чебыкин), 36:17 — 5:4. Ружичка — 22 (бол., Пашин), 39:36 — 5:5. Думбадзе — 12 (Чебыкин, Подшивалов), 42:23 — 6:5. Мальцев — 11, 51:13 — 6:6. Пилипенко — 26 (Калдис, Думбадзе), 57:35 — 7:6. Думбадзе — 13, 59:59 — 8:6.

Вратари: Шостак — Николаев (Загидулин, 9:45, 59:39 — 59:59).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 35 (15+7+13) — 36 (11+16+9).

2 февраля. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 5536 зрителей.