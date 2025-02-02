Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:16

«Спартак» проиграл «Северстали» в матче с 14 голами

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Северсталь» дома обыграла «Спартак» (8:6).
Фото ХК «Северсталь»

«Спартак» на выезде уступил «Северстали» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 6:8.

По ходу встречи москвичи отыгрались со счета 0:3 и четырежды сравнивали счет, но в итоге уступили.

4 очка у череповчан набрал Николай Чебыкин (1+3). По дублю оформили Михаил Котляревский, Кирилл Пилипенко и Давид Думбадзе. Еще одна шайба в активе Артема Щучинова.

У красно-белых дублями отметились Иван Морозов и Адам Ружичка. По голу забили Николай Голдобин и Михаил Мальцев.

«Спартак» (65 очков) после 50 матчей занимает пятое место в Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (67) идет второй на «Западе» после 52 игр.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Спартак» (Москва) — 8:6 (3:1, 2:4, 3:1)

Голы: Щучинов — 2 (Калдис, Аймурзин), 2:52 — 1:0. Чебыкин — 6 (Подшивалов, Калдис), 4:44 — 2:0. Котляревский — 12 (мен., Квочко), 9:45 — 3:0. Морозов — 15 (Голдобин, Порядин), 19:35 — 3:1. Морозов — 16 (Голдобин), 24:52 — 3:2. Ружичка — 21 (Мальцев), 27:40 — 3:3. Пилипенко — 25 (бол., Аймурзин, Чебыкин), 31:43 — 4:3. Голдобин — 12 (Морозов), 32:49 — 4:4. Котляревский — 13 (Чебыкин), 36:17 — 5:4. Ружичка — 22 (бол., Пашин), 39:36 — 5:5. Думбадзе — 12 (Чебыкин, Подшивалов), 42:23 — 6:5. Мальцев — 11, 51:13 — 6:6. Пилипенко — 26 (Калдис, Думбадзе), 57:35 — 7:6. Думбадзе — 13, 59:59 — 8:6.

Вратари: Шостак — Николаев (Загидулин, 9:45, 59:39 — 59:59).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 35 (15+7+13) — 36 (11+16+9).

2 февраля. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 5536 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК Спартак (Москва)
Читайте также
Китайский аналог ChatGPT произвел фурор в сфере ИИ. Что нужно знать
ФИФА и УЕФА топят за Россию, переговоры «Динамо» и «Локо» и рекорд по скорости голосования. Как Александра Дюкова выбирали на пост президента РФС  
Умер актер театра и кино Станислав Колокольников
Стали известны новые подробности авиакатастрофы в Вашингтоне
Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США ради отмены пошлин
Боец UFC Митчелл похвалил Гитлера
Популярное видео
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Голы и травма Ливо, борьба за плей-офф, судейство в КХЛ
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Автомобилист» на выезде обыграл «Ладу»

«Ак Барс» на выезде переиграл «Куньлунь»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 52 39 13 80
2 Северсталь 52 33 19 67
3 Динамо М 51 31 20 66
4 ЦСКА 50 29 21 66
5 Спартак 50 29 21 65
6 СКА 51 30 21 65
7 Динамо Мн 48 26 22 58
8 Торпедо 51 23 28 54
9 Куньлунь РС 51 22 29 48
10 Витязь 50 19 31 43
11 Сочи 51 15 36 36
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 54 34 20 74
2 Автомобилист 50 31 19 68
3 Ак Барс 50 33 17 68
4 Сал. Юлаев 50 32 18 67
5 Металлург Мг 51 31 20 66
6 Авангард 50 26 24 55
7 Сибирь 50 22 28 52
8 Адмирал 51 21 30 52
9 Нефтехимик 51 15 36 43
10 Лада 49 18 31 42
11 Амур 51 13 38 31
12 Барыс 52 11 41 28
Результаты / календарь
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
6.02
11.02
2.02 10:00
Адмирал – Сибирь
 3 : 4 ОТ
2.02 10:30
Амур – Барыс
 5 : 0
2.02 14:00
Трактор – Сочи
 3 : 2 ОТ
2.02 16:00
Лада – Автомобилист
 2 : 4
2.02 17:00
Северсталь – Спартак
 8 : 6
2.02 17:00
Куньлунь РС – Ак Барс
 3 : 6
2.02 17:10
Динамо Мн – Авангард
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости