«Спартак» победил «Северсталь», отыгравшись с 0:2

«Спартак» на выезде обыграл «Северсталь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:3.

Хозяева забили дважды в первые 2 минуты — отметились Данил Аймурзин и Дмитрий Моисеев. В первом периоде красно-белые отыграли одну шайбу благодаря броску Николая Голдобина.

Во втором периоде «Спартак» забил 4 гола за 7 минут. Отличились Максим Цыплаков (дубль), Егор Зайцев и Матвей Заседа. В концовке 20-минутки Михаил Ильин отыграл одну шайбу.

«Спартак» (15 очков) поднялся на 4-е место в турнирной таблице «Запада». «Северсталь» (11 очков) занимает 9-е место.

«Спартак» в следующем матче сыграет в гостях с «Трактором» 30 сентября. «Северсталь» дома встретится с «Локомотивом» в этот же день.

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«Северсталь» (Череповец) — «Спартак» (Москва) — 3:5 (2:1, 1:4, 0:0)

Голы: Аймурзин — 3 (Пилипенко), 0:34 — 1:0. Моисеев — 6 (Муханов), 2:29 — 2:0. Голдобин — 9 (Порядин, Морозов), 17:14 — 2:1. Цыплаков — 3 (Локтионов), 23:26 — 2:2. Зайцев — 1 (Беляев, Рубцов), 26:11 — 2:3. Заседа — 2 (Пашин, Рукавишников), 28:30 — 2:4. Цыплаков — 4 (бол., Пашин, Вишневский), 30:55 — 2:5. Ильин — 2 (Абросимов, Давыдов), 39:57 — 3:5.

Вратари: Шостак (Шугаев, 28:30, 57:55) — Сковронский (Рибар, 2:29).

Штраф: 11 — 6.

Броски: 33 (7+4+22) — 35 (15+17+3).

Судьи: Лаврентьев, Юдаков.

28 сентября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».