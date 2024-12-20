«Северсталь» — «Сочи»: видеообзор матча

«Северсталь» победила «Сочи» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.

После 36 матчей «Северсталь» занимает 6-е место в Западной конференции, набрав 44 очка. «Сочи» -на последнем, 11-м месте с 25 баллами.