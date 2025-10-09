«Северсталь» — «Сочи»: трансляция матча КХЛ онлайн

«Северсталь» и «Сочи» встретятся в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в четверг, 9 октября. Матч пройдет в «Ледовом дворце» в Череповце. Начало — в 19.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

9 октября, 19:00. Ледовый дворец (Череповец) Северсталь Сочи

Следить за ключевыми событиями игры «Северсталь» — «Сочи» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ.

Команда из Череповца набрала 12 очков в 12 матчах и занимает восьмое место в Восточной конференции. Сочинцы с 9 очками в 12 играх идут на 10-й строчке «Запада».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 проходит с 5 сентября по 20 марта.

Матч «Северсталь» — «Сочи» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс