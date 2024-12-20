«Северсталь» примет «Сочи» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в пятницу, 20 декабря. Матч пройдет в спортивном комплексе «Ледовый дворец» в Череповце. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Северсталь» — «Сочи» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ.

Команда из Череповца в 35-ти играх набрала 42 очка и занимает шестое место в Западной конференции. Сочинский клуб в 34-х матчах имеет 25 очков и располагается на 11-й строчке на Западе.

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