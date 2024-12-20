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Сегодня, 22:00

«Сочи» проиграл «Северстали» и продлил серию поражений до 7

Владислав Маслов
Корреспондент
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«Северсталь» победила «Сочи» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.

В составе череповецкой команды шайбы забросили Кирилл Пилипенко и Данил Аймурзин. У гостей отличился Тимур Хафизов.

Серия поражений сочинцев достигла 7 игр.

После 36 матчей «Северсталь» занимает 6-е место в Западной конференции, набрав 44 очка. «Сочи» -на последнем, 11-м месте с 25 баллами.

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«Северсталь» (Череповец) — «Сочи» (Сочи) — 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Пилипенко — 17 (бол., Коростелев), 11:53 — 1:0. Аймурзин — 16, 19:54 — 2:0. Хафизов — 13 (бол., И. Федотов, Никонов), 58:53 — 2:1.

Вратари: Шостак — Волохин.

Штраф: 12 — 11.

Броски: 33 (11+15+7) — 27 (6+5+16).

Судьи: Оскирко, Спирин.

20 декабря. Череповец. МАУ «Ледовый дворец»

КХЛ
ХК Северсталь
ХК Сочи
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