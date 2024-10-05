«Северсталь» — СКА: смотреть матч КХЛ онлайн 5 октября
«Северсталь» примет СКА в регулярном чемпионате КХЛ
«Северсталь» и СКА встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 5 октября. Игра пройдет в спортивном комплексе «Ледовый дворец» в Череповце, начало — в 17.00 по московскому времени.
Матч в прямом эфире покажет официальный сайт лиги. Также смотреть трансляцию можно на платформе «Кинопоиск» (по платной подписке).
Кроме того, транслировать встречу в Череповце будет санкт-петербургский телеканал «78» для жителей этого города.
Следить за ключевыми событиями игры «Северсталь» — СКА можно в нашем матч-центре.
«Северсталь» в этом сезоне КХЛ провела 12 матчей и набрала 12 очков, у СКА — 11 матчей и 15 очков.
Положение команд
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
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|Локомотив
|12
|10
|2
|21
|2
|Спартак
|11
|8
|3
|18
|3
|СКА
|11
|7
|4
|15
|4
|ЦСКА
|12
|6
|6
|15
|5
|Торпедо
|12
|6
|6
|13
|6
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|12
|7
|Северсталь
|12
|6
|6
|12
|8
|Динамо М
|12
|5
|7
|11
|9
|Витязь
|11
|5
|6
|10
|10
|Куньлунь РС
|12
|5
|7
|10
|11
|Сочи
|11
|4
|7
|8
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|12
|7
|5
|16
|2
|Ак Барс
|11
|8
|3
|16
|3
|Трактор
|11
|7
|4
|16
|4
|Нефтехимик
|12
|5
|7
|13
|5
|Сибирь
|11
|6
|5
|12
|6
|Сал. Юлаев
|9
|6
|3
|12
|7
|Авангард
|13
|5
|8
|11
|8
|Адмирал
|10
|5
|5
|11
|9
|Металлург Мг
|12
|5
|7
|10
|10
|Амур
|11
|4
|7
|9
|11
|Лада
|11
|3
|8
|8
|12
|Барыс
|13
|2
|11
|5
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10.10
|5.10
|14:00
|
Авангард – Барыс
|4 : 0
|5.10
|14:30
|
Лада – Адмирал
|- : -
|5.10
|15:00
|
Автомобилист – Сибирь
|- : -
|5.10
|17:00
|
ЦСКА – Трактор
|- : -
|5.10
|17:00
|
Спартак – Металлург Мг
|- : -
|5.10
|17:00
|
Северсталь – СКА
|- : -
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