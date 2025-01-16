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Сегодня, 22:01

«Северсталь» нанесла СКА четвертое поражение подряд

Сергей Ярошенко
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«Северсталь» в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ обыграла СКА- 7:4.

2 шайбы и результативная передача на счету нападающего гостей Кирилла Пилипенко, также по 2 очка набрали форвард Давид Думабдзе (2+0) и защитник Андрей Чуркин (0+2) .

У «Северстали» 3 очка набрал форвард Михаил Григоренко (0+3), по два очка на счету нападающих СКА Ивана Демидова (1+1), Сергея Плотникова (1+1) и Валентина Зыкова (2+0).

Для петербургского клуба это четвертое поражение подряд. Ранее армейцы проиграли «Спартаку», московскому «Динамо» и «Локомотиву».

«Северсталь» (57 очков) занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, СКА (55 очков) — на седьмой строчке на «Западе».

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Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Северсталь» (Череповец) — 4:7 (1:3, 1:3, 2:1)

Голы: Думбадзе — 7 (мен., Т. Давыдов), 9:42 — 0:1. И. Демидов — 15 (Плотников, Григоренко), 14:07 — 1:1. Чебыкин — 3 (Абросимов, Калдис), 19:02 — 1:2. Аймурзин — 27 (Пилипенко, Барберио), 19:12 — 1:3. Пилипенко — 22 (Аймурзин, Чуркин), 27:09 — 1:4. Ильин — 4 (Аймурзин), 30:10 — 1:5. Думбадзе — 8 (Грудинин, Чуркин), 34:34 — 1:6. Зыков — 10 (бол., Григоренко, Никишин), 37:55 — 2:6. Плотников — 19 (Педан, И. Демидов), 46:05 — 3:6. Зыков — 11 (И. Демидов, Григоренко), 54:55 — 4:6. Пилипенко — 23 (п.в., Ильин), 59:42 — 4:7.

Вратари: Мойсевич (Заврагин, 30:10, 55:25 — 59:42) — Шостак.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 35 (12+8+15) — 35 (18+10+7).

Судьи: Бирин, Раминг.

16 января. Санкт-Петербург. СКА Арена. 22195 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК СКА
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 46 36 10 74
2 Динамо М 45 28 17 59
3 ЦСКА 44 26 18 59
4 Северсталь 46 28 18 57
5 Спартак 44 26 18 57
6 Динамо Мн 46 25 21 56
7 СКА 45 25 20 55
8 Торпедо 45 20 25 48
9 Куньлунь РС 45 20 25 44
10 Витязь 44 17 27 39
11 Сочи 44 13 31 30
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 47 29 18 63
2 Сал. Юлаев 44 29 15 60
3 Ак Барс 44 28 16 58
4 Металлург Мг 46 28 18 58
5 Автомобилист 44 25 19 56
6 Авангард 44 23 21 49
7 Адмирал 45 20 25 47
8 Сибирь 44 19 25 43
9 Лада 44 18 26 42
10 Нефтехимик 45 14 31 40
11 Амур 46 10 36 25
12 Барыс 47 10 37 25
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Амур – Ак Барс
 5 : 4
16.01 12:30
Адмирал – Металлург Мг
 4 : 2
16.01 18:00
Лада – Торпедо
 2 : 3
16.01 19:30
СКА – Северсталь
 4 : 7
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