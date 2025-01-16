«Северсталь» нанесла СКА четвертое поражение подряд
«Северсталь» в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ обыграла СКА- 7:4.
2 шайбы и результативная передача на счету нападающего гостей Кирилла Пилипенко, также по 2 очка набрали форвард Давид Думабдзе (2+0) и защитник Андрей Чуркин (0+2) .
У «Северстали» 3 очка набрал форвард Михаил Григоренко (0+3), по два очка на счету нападающих СКА Ивана Демидова (1+1), Сергея Плотникова (1+1) и Валентина Зыкова (2+0).
Для петербургского клуба это четвертое поражение подряд. Ранее армейцы проиграли «Спартаку», московскому «Динамо» и «Локомотиву».
«Северсталь» (57 очков) занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, СКА (55 очков) — на седьмой строчке на «Западе».
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Северсталь» (Череповец) — 4:7 (1:3, 1:3, 2:1)
Голы: Думбадзе — 7 (мен., Т. Давыдов), 9:42 — 0:1. И. Демидов — 15 (Плотников, Григоренко), 14:07 — 1:1. Чебыкин — 3 (Абросимов, Калдис), 19:02 — 1:2. Аймурзин — 27 (Пилипенко, Барберио), 19:12 — 1:3. Пилипенко — 22 (Аймурзин, Чуркин), 27:09 — 1:4. Ильин — 4 (Аймурзин), 30:10 — 1:5. Думбадзе — 8 (Грудинин, Чуркин), 34:34 — 1:6. Зыков — 10 (бол., Григоренко, Никишин), 37:55 — 2:6. Плотников — 19 (Педан, И. Демидов), 46:05 — 3:6. Зыков — 11 (И. Демидов, Григоренко), 54:55 — 4:6. Пилипенко — 23 (п.в., Ильин), 59:42 — 4:7.
Вратари: Мойсевич (Заврагин, 30:10, 55:25 — 59:42) — Шостак.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 35 (12+8+15) — 35 (18+10+7).
Судьи: Бирин, Раминг.
16 января. Санкт-Петербург. СКА Арена. 22195 зрителей.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|46
|36
|10
|74
|2
|Динамо М
|45
|28
|17
|59
|3
|ЦСКА
|44
|26
|18
|59
|4
|Северсталь
|46
|28
|18
|57
|5
|Спартак
|44
|26
|18
|57
|6
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|7
|СКА
|45
|25
|20
|55
|8
|Торпедо
|45
|20
|25
|48
|9
|Куньлунь РС
|45
|20
|25
|44
|10
|Витязь
|44
|17
|27
|39
|11
|Сочи
|44
|13
|31
|30
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|47
|29
|18
|63
|2
|Сал. Юлаев
|44
|29
|15
|60
|3
|Ак Барс
|44
|28
|16
|58
|4
|Металлург Мг
|46
|28
|18
|58
|5
|Автомобилист
|44
|25
|19
|56
|6
|Авангард
|44
|23
|21
|49
|7
|Адмирал
|45
|20
|25
|47
|8
|Сибирь
|44
|19
|25
|43
|9
|Лада
|44
|18
|26
|42
|10
|Нефтехимик
|45
|14
|31
|40
|11
|Амур
|46
|10
|36
|25
|12
|Барыс
|47
|10
|37
|25
|16.01
|12:00
|
Амур – Ак Барс
|5 : 4
|16.01
|12:30
|
Адмирал – Металлург Мг
|4 : 2
|16.01
|18:00
|
Лада – Торпедо
|2 : 3
|16.01
|19:30
|
СКА – Северсталь
|4 : 7