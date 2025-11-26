«Северсталь» и СКА сыграют в чемпионате НХЛ 26 ноября

«Северсталь» и СКА сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 26 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Ледовый дворец» в Череповце и начнется в 19.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

26 ноября, 19:00. Ледовый дворец (Череповец) Северсталь СКА

Следите за ключевыми событиями и результатом игры «Северсталь» — СКА в матч-центре нашего сайта.

Матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. Жители Санкт-Петербурга могут смотреть все игры СКА на канале «78».

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 «Северсталь» провела 30 матчей, набрала 42 очка и перед этим игровым днем занимала второе место на «Западе». Предыдущим соперником череповчан была «Лада» (2:0).

У СКА — 27 игр, 30 очков и восьмая строчка в конференции. В понедельник питерские армейцы в Москве обыграли ЦСКА (4:1).

Матч «Северсталь» — СКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс