СКА одержал волевую победу над «Северсталью», отыгравшись с 0:2 за последние 15 минут матча
21:20
СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Северсталь» со счетом 3:2.
Хозяева вели со счетом 2:0 до 46-й минуте благодаря шайбам Александра Петунина и Даниила Вовченко. После этого петербуржцы забросили три шайбы — отличились Йонас Кемппайнен, Антон Бурдасов и Евгений Кетов.
После этого матча СКА с 41 очком занимает второе место в Западной конференции, «Северсталь» с 32 очками — на седьмой строчке.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю