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СКА одержал волевую победу над «Северсталью», отыгравшись с 0:2 за последние 15 минут матча

21:20
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СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Северсталь» со счетом 3:2.

Хозяева вели со счетом 2:0 до 46-й минуте благодаря шайбам Александра Петунина и Даниила Вовченко. После этого петербуржцы забросили три шайбы — отличились Йонас Кемппайнен, Антон Бурдасов и Евгений Кетов.

После этого матча СКА с 41 очком занимает второе место в Западной конференции, «Северсталь» с 32 очками — на седьмой строчке.

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