«Северсталь» — «Сибирь»: видеообзор матча КХЛ

«Сибирь» выиграла у «Северстали» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.

«Сибирь» с 2 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Северсталь» с 4 очками — 5-я в Западной конференции.