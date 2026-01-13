«Северсталь» — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Северсталь» и «Сибирь» сыграют в чемпионате КХЛ 13 января

«Северсталь» и «Сибирь» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 13 января. Игра в Череповце в спортивном комплексе «Ледовый дворец» начнется в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Северсталь» — «Сибирь» отслеживайте в нашем матч-центре.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

13 января, 19:00. Ледовый дворец (Череповец) Северсталь Сибирь

Матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. Для жителей Новосибирска трансляция также будет доступна на канале «ОТС».

В сезоне КХЛ-2025/26 «Северсталь» провела 45 игр, набрала 61 очко и занимает первое место на «Западе». «Сибирь» с 39 очками после 45 игр идет девятой в Восточной конференции.

10 января череповчане победили «Торпедо» (7:6), а новосибирцы на день позже уступили «Трактору» (1:4).

Матч «Северсталь» — «Сибирь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс