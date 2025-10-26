«Северсталь» обыграла «Шанхай» и одержала седьмую победу подряд

«Северсталь» на своем льду обыграла «Шанхай Дрэгонс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

У череповецкой команды по 2 очка набрали Михаил Ильян (1+1), Тимур Муханов (1+1) и Илья Квочко (0+2), также шайбы забросили Руслан Абросимов и Николай Чебыкин. У гостей единственный гол на счету Борны Рендулича.

Для «Северстали» данная победа стала седьмой подряд.

«Северсталь» с 26 очками лидирует в турнирной таблице Западной конференции, «Шанхай» с 23 очками — на четвертой строчке «Запада».