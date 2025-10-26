«Северсталь» — «Шанхай Дрэгонс»: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Северсталь» и «Шанхай Дрэгонс» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 26 октября
«Северсталь» и «Шанхай Дрэгонс» встретятся в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 26 октября. Матч пройдет в «Ледовом дворце» в Череповце. Начало — в 17.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры «Северсталь» — «Шанхай Дрэгонс» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ.
Команда из Череповца набрала 24 очка в 18 матчах и занимает второе место в Западной конференции. Драконы с 23 очками в 17 играх идут на четвертой строчке «Запада».
Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 проходит с 5 сентября по 20 марта.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Салават Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Лада
|0
|0
|0
|0
|4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|5
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|6
|СКА
|0
|0
|0
|0
|7
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|9
|Торпедо НН
|0
|0
|0
|0
|10
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|11
|Шанхай Дрэгонс
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
|5.09
|00:00
|Спартак – Торпедо НН
|- : -
|5.09
|00:00
|Ак Барс – Сибирь
|- : -
|5.09
|00:00
|СКА – Лада
|- : -
|5.09
|00:00
|Автомобилист – Динамо М
|- : -
|5.09
|00:00
|Северсталь – Салават Юлаев
|- : -
|5.09
|00:00
|Локомотив – Трактор
|- : -
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