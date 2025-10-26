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26 октября 2025, 14:00

«Северсталь» — «Шанхай Дрэгонс»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Северсталь» и «Шанхай Дрэгонс» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 26 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото ХК «Северсталь»

«Северсталь» и «Шанхай Дрэгонс» встретятся в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 26 октября. Матч пройдет в «Ледовом дворце» в Череповце. Начало — в 17.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
26 октября, 17:00. Ледовый дворец (Череповец)
Северсталь
Шанхай Дрэгонс

Следить за ключевыми событиями игры «Северсталь» — «Шанхай Дрэгонс» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ.

Команда из Череповца набрала 24 очка в 18 матчах и занимает второе место в Западной конференции. Драконы с 23 очками в 17 играх идут на четвертой строчке «Запада».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 проходит с 5 сентября по 20 марта.

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