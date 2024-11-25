«Северсталь» — «Салават Юлаев»: видеообзор матча

«Салават Юлаев» на выезде победил «Северсталь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:0.

После 28 игр «Салават Юлаев» занимает 3-е место в Восточной конференции, набрав 38 очков. Череповчане находятся на 7-й строчке Западной конференции с 34 баллами после 29 матчей.