«Северсталь» — «Салават Юлаев»: видеообзор матча
«Салават Юлаев» на выезде победил «Северсталь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:0.
После 28 игр «Салават Юлаев» занимает 3-е место в Восточной конференции, набрав 38 очков. Череповчане находятся на 7-й строчке Западной конференции с 34 баллами после 29 матчей.
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|29
|18
|11
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|4
|СКА
|30
|18
|12
|39
|5
|ЦСКА
|28
|14
|14
|35
|6
|Торпедо
|31
|15
|16
|35
|7
|Северсталь
|29
|17
|12
|34
|8
|Динамо Мн
|30
|15
|15
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|30
|13
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|31
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|27
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|28
|11
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|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|29
|19
|10
|42
|2
|Автомобилист
|28
|18
|10
|39
|3
|Сал. Юлаев
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|18
|10
|38
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|37
|5
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|16
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|6
|Адмирал
|31
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|18
|31
|7
|Нефтехимик
|32
|11
|21
|30
|8
|Авангард
|28
|12
|16
|26
|9
|Сибирь
|28
|11
|17
|25
|10
|Лада
|28
|10
|18
|25
|11
|Барыс
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|9
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|Амур
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|6
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Металлург Мг – Авангард
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Динамо Мн – Трактор
|- : -
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|19:30
|
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