«Северсталь» — «Салават Юлаев»: видеообзор матча КХЛ

«Салават Юлаев» обыграл «Северсталь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:3.

Видео лучших моментов матча «Северсталь» — «Салават Юлаев» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

После 19 игр «Северсталь» занимает восьмую строчку в турнирной таблице «Запад», набрав 19 очков. «Салават Юлаев» находится на четвертом месте в восточной конференции (24 очка в 19 играх).

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