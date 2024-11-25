«Северсталь» — «Салават Юлаев»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ
«Северсталь» и «Салават Юлаев» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 25 ноября. Игра в Череповце пройдет в спортивно-концертном комплексе «Ледовый дворец» и начнется в 19.00 по московскому времени.
Трансляцию матча «Северсталь» — «Салават Юлаев» можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск», канале «КХЛ» и официальном сайте лиги. Кроме того, жителям Уфы доступна трансляция на местном телеканале «БСТ» (начало — в 21.20 по местному времени).
Отслеживайте ключевые события игры «Северсталь» — «Салават Юлаев» в матч-центре сайта «СЭ».
В сезоне КХЛ-2024/25 «Северсталь» набрала 34 очка в 28 матчах, предыдущим соперником череповчан был «Ак Барс» (7:5). У «Салавата Юлаева» — 36 очков в 27 играх, позавчера уфимцы уступили «Нефтехимику» (2:4).
Матч «Северсталь» — «Салават Юлаев» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|31
|25
|6
|52
|2
|Спартак
|29
|20
|9
|43
|3
|Динамо М
|29
|18
|11
|39
|4
|СКА
|30
|18
|12
|39
|5
|ЦСКА
|27
|14
|13
|35
|6
|Северсталь
|28
|17
|11
|34
|7
|Динамо Мн
|30
|15
|15
|33
|8
|Торпедо
|30
|14
|16
|33
|9
|Витязь
|30
|13
|17
|29
|10
|Куньлунь РС
|30
|11
|19
|25
|11
|Сочи
|27
|10
|17
|22
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|29
|19
|10
|42
|2
|Автомобилист
|28
|18
|10
|39
|3
|Сал. Юлаев
|27
|17
|10
|36
|4
|Ак Барс
|27
|17
|10
|35
|5
|Металлург Мг
|31
|16
|15
|33
|6
|Адмирал
|31
|13
|18
|31
|7
|Нефтехимик
|31
|11
|20
|30
|8
|Авангард
|28
|12
|16
|26
|9
|Сибирь
|28
|11
|17
|25
|10
|Лада
|27
|10
|17
|25
|11
|Барыс
|30
|9
|21
|21
|12
|Амур
|30
|6
|24
|15
|25.11
|19:00
|
Нефтехимик – Куньлунь РС
|- : -
|25.11
|19:00
|
Северсталь – Сал. Юлаев
|- : -
|25.11
|19:30
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -
|25.11
|19:30
|
Сочи – Лада
|- : -
|25.11
|19:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -